الجيش الاسرئيلي: نهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق عدة داخل لبنان

غارتان استهدفتا محلّة المحمودية بين قضاءي جزين والبقاع الغربي ووادي برغز في قضاء حاصبيا

ترامب: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود