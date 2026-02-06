الأخبار
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق مار متر - الأشرفية والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة

آخر الأخبار
2026-02-06 | 10:26
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق مار متر - الأشرفية والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق مار متر - الأشرفية والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

تصادم

مركبتين

الأشرفية

والأضرار

مادية

ودراج

مفرزة

بيروت

الثالثة

المعالجة

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 11,00 والساعة 17.00
غرفة التحكم المروري: 3 جرحى بانقلاب سيارة على اوتوستراد شكا المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير أميون يعمل على المعالجة
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
17:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
آخر الأخبار
17:08

وزيرة العدل الأميركية: "إف بي آي" ألقى القبض على مشارك رئيسي في هجوم القنصلية في بنغازي

LBCI
أخبار لبنان
17:04

رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين

LBCI
أخبار لبنان
16:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
آخر الأخبار
17:08

وزيرة العدل الأميركية: "إف بي آي" ألقى القبض على مشارك رئيسي في هجوم القنصلية في بنغازي

LBCI
رياضة
16:30

إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي

LBCI
آخر الأخبار
16:19

وزير خارجية عمان عبر "إكس": محادثات جادة جدا في مسقط اليوم الجمعة للوساطة بين إيران وأميركا

LBCI
منوعات
16:11

"قطعة استثنائية"... بيع رسمة من أعمال مايكل أنجيلو في مزاد مقابل هذا المبلغ!

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-09

مصدر عسكري لـ"سانا": استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ3 قذائف مجهولة المصدر من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

LBCI
منوعات
2026-02-03

تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا

LBCI
اقتصاد
2026-02-03

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
10:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
09:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
حال الطقس
08:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
18:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
12:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
10:32

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

