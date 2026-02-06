وزير العدل السوري: نؤكد أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تعاون بنّاء يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا ولبنان وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها

التالي

طارق متري: لم يكن هناك يوما أي مسألة محرّمة على البحث في العلاقات اللبنانية السورية وبحثنا في كل المسائل وهناك رغبة قوية بالتعاون من أجل معالجة كل القضايا التي تهمّ البلدين ولكننا أعطينا موضوع المحكومين أهمية خاصة لأنه موضوع حرج وقضية رأي عام