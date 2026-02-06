الأخبار
الكرملين بشأن إيران: نحث كل الأطراف على ضبط النفس ونرحب بمحادثات عُمان ونأمل في التهدئة

2026-02-06 | 04:46
الكرملين بشأن إيران: نحث كل الأطراف على ضبط النفس ونرحب بمحادثات عُمان ونأمل في التهدئة
الكرملين بشأن إيران: نحث كل الأطراف على ضبط النفس ونرحب بمحادثات عُمان ونأمل في التهدئة

 
 
مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: وجود مسؤولين عسكريين من القيادة المركزية الأميركية أو أي قيادة عسكرية إقليمية أخرى قد يهدد المحادثات "النووية غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة في عُمان
طارق متري: لم يكن هناك يوما أي مسألة محرّمة على البحث في العلاقات اللبنانية السورية وبحثنا في كل المسائل وهناك رغبة قوية بالتعاون من أجل معالجة كل القضايا التي تهمّ البلدين ولكننا أعطينا موضوع المحكومين أهمية خاصة لأنه موضوع حرج وقضية رأي عام
LBCI
عالم الطبخ
10:30

إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
آخر الأخبار
10:08

وزيرة العدل الأميركية: "إف بي آي" ألقى القبض على مشارك رئيسي في هجوم القنصلية في بنغازي

LBCI
أخبار لبنان
10:04

رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين

LBCI
عالم الطبخ
10:30

إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:08

وزيرة العدل الأميركية: "إف بي آي" ألقى القبض على مشارك رئيسي في هجوم القنصلية في بنغازي

LBCI
رياضة
09:30

إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي

LBCI
آخر الأخبار
09:19

وزير خارجية عمان عبر "إكس": محادثات جادة جدا في مسقط اليوم الجمعة للوساطة بين إيران وأميركا

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
منوعات
05:58

مع ارتفاع أسعار الذهب... فندق في الصين يقتلع سبائك ذهبية تزين أرضية مدخله ويبيعها: لن تصدقوا كم بلغت قيمتها

LBCI
أخبار لبنان
09:05

الرئيس عون استقبل عضو البرلمان الألماني: لبنان يعلق أهمية على مشاركة المانيا في مؤتمر باريس

LBCI
أخبار لبنان
07:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
03:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
03:32

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

Learn More