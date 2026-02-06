متري: عدد المحكومين لأكثر من عشر سنوات في السجون اللبنانية يبلغ 300 فيما بقية المسجونين موقوفون

مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: وجود مسؤولين عسكريين من القيادة المركزية الأميركية أو أي قيادة عسكرية إقليمية أخرى قد يهدد المحادثات "النووية غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة في عُمان

