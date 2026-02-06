أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر التقيا مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني خلال محادثات مسقط

التالي

وزير العمل محمد حيدر لـ"جدل": تأخرنا في الإعلان عن إعادة الإعمار وأتفهم وجهة نظر الرئيس سلام بسبب الموازنة ولكن على الأقل يجب أن نطمئن الناس بأننا نعمل على ذلك وغدا سيزور رئيس الحكومة الجنوب