أكسيوس عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 شباط وسيكون أول اجتماع لمجلس السلام لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٦ جريحًا في ١٠ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

أكسيوس عن مصدر: نتنياهو قبل دعوة ترمب لانضمام إسرائيل إلى مجلس السلام في غزة ولكنه لم يوقع بعد على الميثاق