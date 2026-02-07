الرئيس سلام من بنت جبيل: نعمل على استمرار الإغاثة من جهة وإطلاق عملية الإعمار من جهة أخرى

النائب أشرف بيضون خلال استقبال سلام في سرايا بنت جبيل: أحمّل رئيس الحكومة رسالة من كلّ بيت جنوبيّ مفادها أن تكون البلدات الحدوديّة "في عين الدولة" تُعطى الأولوية على باقي المناطق لتثبيت المواطنين في أرضهم وهكذا تكون الدولة قويّة وحاضنة

