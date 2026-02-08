وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب

وزير الخارجية الإيراني: لا يحق لأي جهة مطالبتنا بتصفير تخصيب اليورانيوم

الرئيس الإيراني: لطالما رد الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام لكنه لن يتسامح مع لغة التهديد بالقوة