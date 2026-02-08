النائب فيصل كرامي للـLBCI: هذه الأمر لم يكن مفاجئًا ونحن أصحاب موقف وفي جلسة الموازنة الأخيرة قلت إن هذه الحكومة لا تتحمل الإهمال في طرابلس في الـ35 سنة الماضية لكنها تتحمل المسؤولية من الآن فصاعدًا

