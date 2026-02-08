الإنهيار الذي حصل في التبانة هو لمبنيين متلاصقين وليس لمبنى واحد

التالي

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام طلب من رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين التوجه إلى طرابلس ولقاء الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة أيضًا لتنسيق ومتابعة أعمال الإغاثة