النائب إيهاب مطر للـLBCI: من غير المسموح المماطلة بتأمين الأموال اللازمة للتدعيم

التالي

النائب طه ناجي للـLBCI: قمنا بزيارات للمرجعيات كلها وكان الإتفاق على أن المسألة بحاجة إلى السرعة وتأمين المبالغ لكننا اليوم أصبحنا في نكبة ولا يمكننا الإنتظار ونريد حلًا عمليًا