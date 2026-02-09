الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نحذر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية في الضفة

آخر الأخبار
2026-02-09 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نحذر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية في الضفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نحذر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية في الضفة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لثماني

عربية

وإسلامية:

استمرار

السياسات

التوسعية

القانونية

للحكومة

الإسرائيلية

الضفة

LBCI التالي
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندعو المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها بالضفة
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين بأشد العبارات قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها وخلق واقع جديد بالضفة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:43

الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
10:20

حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت

LBCI
أخبار لبنان
10:16

وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

LBCI
عالم الطبخ
10:16

الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:43

الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
10:16

وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

LBCI
عالم الطبخ
10:16

الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:08

أنباء عن إجلاء 800 تلميذ جنوب فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة في إحدى المدارس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

مخزومي أولم للمبعوث الفرنسي وماغرو: ممتنون للصداقة المتينة والدعم الفرنسي الثابت

LBCI
خبر عاجل
2026-01-17

الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني

LBCI
صحة وتغذية
08:30

حواس يفقدها الإنسان على بعد ساعات قليلة من الموت... دراسة علمية تؤكد هذه التفاصيل!

LBCI
حال الطقس
01:20

استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار

LBCI
أخبار دولية
07:15

الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية

LBCI
أخبار دولية
06:46

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو

LBCI
أخبار لبنان
03:29

قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:25

ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
02:45

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:21

المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا

LBCI
حال الطقس
01:20

استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

LBCI
رياضة
03:44

وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

LBCI
خبر عاجل
16:08

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
01:30

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:34

تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي

LBCI
خبر عاجل
01:38

الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
12:57

كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More