قاسم: أدعو الحكومة إلى الاهتمام بطرابلس ومعالجة قضية المباني المتداعية وإعطاء الناس بدل إيواء لتأمين سكن لائق لهم

أنباء عن إجلاء 800 تلميذ جنوب فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة في إحدى المدارس

أنباء عن إجلاء 800 تلميذ جنوب فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة في إحدى المدارس

حاجة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع، التواصل على: 03289151