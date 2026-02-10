الأخبار
وفد من أعضاء مدينة طرابلس بعد لقاء الرئيس عون: ندعو كل من يستطيع المساعدة إلى عدم التردد ونوجّه نداءً إلى أصدقائنا العرب والمجتمع الدولي لأن الموضوع بالغ الخطورة
2026-02-10
وفد من أعضاء مدينة طرابلس بعد لقاء الرئيس عون: ندعو كل من يستطيع المساعدة إلى عدم التردد ونوجّه نداءً إلى أصدقائنا العرب والمجتمع الدولي لأن الموضوع بالغ الخطورة
