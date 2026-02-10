وفد من أعضاء مدينة طرابلس بعد لقاء الرئيس عون: ندعو كل من يستطيع المساعدة إلى عدم التردد ونوجّه نداءً إلى أصدقائنا العرب والمجتمع الدولي لأن الموضوع بالغ الخطورة

رئيس بلدية طرابلس بعد لقاء الرئيس عون: الرئيسان عون وسلام أظهرا كل جدّية في موضوع طرابلس وتراجعتُ عن تقديم استقالتي

وفد من أعضاء مدينة طرابلس بعد لقاء الرئيس عون: أطلعنا الرئيس عون على حجم الكارثة في طرابلس وما تتطلبه من دعم مالي فلم يتردد في إجراء الاتصالات اللازمة خارجيًا ومع الصناديق لتأمين ما يمكن تأمينه