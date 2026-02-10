نتنياهو: سأبحث مع ترمب ملف غزة والوضع بالمنطقة وعلى رأس الأولويات المفاوضات مع إيران

نتنياهو: سأعرض على ترمب مبادئنا الأساسية والمهمة ليس فقط من وجهة نظر إسرائيل بل لكل من يريد الأمن والسلام

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: نتنياهو يقول إنه سيناقش "أولا وقبل كل شيء" الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء