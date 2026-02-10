الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفة باتجاه حي صبيح عند اطراف حولا الشرقية
آخر الأخبار
2026-02-10 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفة باتجاه حي صبيح عند اطراف حولا الشرقية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
المدفعية
الإسرائيلية
قذيفة
باتجاه
اطراف
الشرقية
التالي
وائل جسار في حديث جريء يكشف ما حصل معه في العراق ليلة رأس السنة... وهذا ما قاله عن الشامي وفضل شاكر!
مسؤول إيراني لـ"الجزيرة": لم يطرأ أي تغيير على جدول المفاوضات مع واشنطن ولا صحة لما يروج له إعلاميا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
عباس يطالب واشنطن بموقف "حازم" من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أخبار دولية
08:14
عباس يطالب واشنطن بموقف "حازم" من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
آخر الأخبار
07:36
رئيس بلدية طربلس للـLBCI: أخلينا 83 عائلة وستحصل على بدل ايواء لمدة سنة وهناك ايجارات في طرابلس وضواحيها وخارجها ويمكن للاهالي الاخلاء
آخر الأخبار
07:36
رئيس بلدية طربلس للـLBCI: أخلينا 83 عائلة وستحصل على بدل ايواء لمدة سنة وهناك ايجارات في طرابلس وضواحيها وخارجها ويمكن للاهالي الاخلاء
0
آخر الأخبار
07:33
رئيس بلدية طربلس: القرارات والخطة التي وضعت مهمة جدا لمعالجة موضوع الابنية المهددة وهناك دور كبير لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني وانشأنا صندوقا لدعم المبادرة الني اطلقناها وندعو لمساعدة طرابلس
آخر الأخبار
07:33
رئيس بلدية طربلس: القرارات والخطة التي وضعت مهمة جدا لمعالجة موضوع الابنية المهددة وهناك دور كبير لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني وانشأنا صندوقا لدعم المبادرة الني اطلقناها وندعو لمساعدة طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:36
رئيس بلدية طربلس للـLBCI: أخلينا 83 عائلة وستحصل على بدل ايواء لمدة سنة وهناك ايجارات في طرابلس وضواحيها وخارجها ويمكن للاهالي الاخلاء
آخر الأخبار
07:36
رئيس بلدية طربلس للـLBCI: أخلينا 83 عائلة وستحصل على بدل ايواء لمدة سنة وهناك ايجارات في طرابلس وضواحيها وخارجها ويمكن للاهالي الاخلاء
0
آخر الأخبار
07:33
رئيس بلدية طربلس: القرارات والخطة التي وضعت مهمة جدا لمعالجة موضوع الابنية المهددة وهناك دور كبير لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني وانشأنا صندوقا لدعم المبادرة الني اطلقناها وندعو لمساعدة طرابلس
آخر الأخبار
07:33
رئيس بلدية طربلس: القرارات والخطة التي وضعت مهمة جدا لمعالجة موضوع الابنية المهددة وهناك دور كبير لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني وانشأنا صندوقا لدعم المبادرة الني اطلقناها وندعو لمساعدة طرابلس
0
آخر الأخبار
04:48
قائد البحرية الإيرانية: لن نتراجع أبدا أمام التهديد أو الضغوط
آخر الأخبار
04:48
قائد البحرية الإيرانية: لن نتراجع أبدا أمام التهديد أو الضغوط
0
آخر الأخبار
04:20
محلّقات إسرائيلية ألقت أربع قنابل صوتية قرب جبانة بلدة عيتا الشعب فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط الساحة بقذيفة
آخر الأخبار
04:20
محلّقات إسرائيلية ألقت أربع قنابل صوتية قرب جبانة بلدة عيتا الشعب فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط الساحة بقذيفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-27
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: استلمنا اليوم في هذه الحكومة حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور
آخر الأخبار
2025-10-27
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: استلمنا اليوم في هذه الحكومة حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور
0
أخبار لبنان
2026-02-10
قوى الأمن: كشف عصابة سرقة منازل في اللبوة وتوقيف أفرادها
أخبار لبنان
2026-02-10
قوى الأمن: كشف عصابة سرقة منازل في اللبوة وتوقيف أفرادها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
0
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
0
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
0
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
2
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
3
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
4
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
6
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
7
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
8
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More