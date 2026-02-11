الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ويجب هدم جدار عدم الثقة الذي بنته واشنطن وأوروبا ومستعدون لكل أشكال التحقق والتدقيق للتأكد من عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي

الدفاع الإسرائيلية تعلن عن تجارب على منظومة الاعتراض "مقلاع داوود" على خلفية التوتر مع إيران

الديوان الأميري: أمير قطر تبادل في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين