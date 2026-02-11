الرئيس جوزاف عون عرض مع النائب بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة

التالي

الرئيس جوزاف عون عرض مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع الامنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في ٥ اذار المقبل في باريس