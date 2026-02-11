علي لاريجاني لـ"الجزيرة": لا حديث عن تصفير التخصيب فنحن نحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية

علي لاريجاني لـ"الجزيرة": لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل والمفاوضات مع واشنطن مستمرة ودول المنطقة تسعى لإنجاح المحادثات وموقفنا بشأنها إيجابي