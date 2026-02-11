النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": لم نبدأ بالهجوم على وزارة الطاقة بل جو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد عليه

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": لم نبدأ بالهجوم على وزارة الطاقة بل جو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد عليه

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": التيار الوطني الحر لم يتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات النيابية المقبلة