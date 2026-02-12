الأخبار
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
آخر الأخبار
2026-02-12 | 04:12
مشاهدات عالية
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الجيش فجّر بالوناً حرارياً اسرائيليًا قرب مجبل مروة على طريق وطى الزرارية - عبا وأنصار
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: أمس زرت طرابلس واطلعت على معاناة الناس والمباني غير الصالحة وتحدثت مع الأهالي وسمعت مطالبهم
آخر الأخبار
عالم الطبخ
10:15
الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:15
الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:06
سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع
أخبار لبنان
10:06
سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع
0
أخبار لبنان
10:02
الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها
أخبار لبنان
10:02
الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها
0
أخبار لبنان
09:26
اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على عودة حركة الشاحنات الى طبيعتها لمدة اسبوع... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:26
اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على عودة حركة الشاحنات الى طبيعتها لمدة اسبوع... اليكم التفاصيل
عالم الطبخ
10:15
الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:15
الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
09:11
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط تلة العزية في دير ميماس
آخر الأخبار
09:11
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط تلة العزية في دير ميماس
0
فنّ
08:08
ليلة "موسيقى الحجرة" بين الفلهارمونية والشباب... الكونسرفاتوار يرسّخ رؤية تعليمية ومهنية ببرنامج عالمي (صور)
فنّ
08:08
ليلة "موسيقى الحجرة" بين الفلهارمونية والشباب... الكونسرفاتوار يرسّخ رؤية تعليمية ومهنية ببرنامج عالمي (صور)
0
آخر الأخبار
07:05
"وول ستريت جورنال": تصادم سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية قرب سواحل أميركا الجنوبية
آخر الأخبار
07:05
"وول ستريت جورنال": تصادم سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية قرب سواحل أميركا الجنوبية
أخبار لبنان
2026-02-11
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
2026-02-11
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
0
حال الطقس
2026-02-06
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
2026-02-06
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
0
أخبار دولية
06:22
ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟
أخبار دولية
06:22
ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟
0
أخبار دولية
2025-09-27
بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا
أخبار دولية
2025-09-27
بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا
أخبار دولية
06:22
ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟
أخبار دولية
06:22
ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟
0
أخبار لبنان
06:18
الإصلاح الإداري محور لقاء في جامعة اللويزة… واللواء شقير: البداية بقانون انتخابي عادل
أخبار لبنان
06:18
الإصلاح الإداري محور لقاء في جامعة اللويزة… واللواء شقير: البداية بقانون انتخابي عادل
0
أخبار لبنان
06:18
افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيروت برعاية رئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
06:18
افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيروت برعاية رئاسة الجمهورية
0
أخبار لبنان
06:16
إطلاق آلية للتغطية الصحية الشاملة لسكان المباني المتضررة والآيلة للسقوط في طرابلس
أخبار لبنان
06:16
إطلاق آلية للتغطية الصحية الشاملة لسكان المباني المتضررة والآيلة للسقوط في طرابلس
0
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
0
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
0
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
3
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
4
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
5
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
6
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
7
منوعات
11:32
بعد جدال حاد حول ترامب… أب يطلق النار على ابنته في تكساس!
منوعات
11:32
بعد جدال حاد حول ترامب… أب يطلق النار على ابنته في تكساس!
8
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
