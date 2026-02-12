الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: يتعين علينا إبرام اتفاق مع إيران
آخر الأخبار
2026-02-12 | 14:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: يتعين علينا إبرام اتفاق مع إيران
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يتعين
علينا
إبرام
اتفاق
إيران
التالي
ترامب: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الشهر المقبل
الأطباء يحذّرون: الإفراط في تناول بودرة البروتين قد يسبّب مضاعفات صحّية خطيرة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:52
كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لمنع انتهاك سيادتنا
أخبار دولية
16:52
كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لمنع انتهاك سيادتنا
0
آخر الأخبار
16:45
كوريا الشمالية تحذر من "رد رهيب" في حال تكرر توغل طائرات مسيرة من الجنوب في أجوائها
آخر الأخبار
16:45
كوريا الشمالية تحذر من "رد رهيب" في حال تكرر توغل طائرات مسيرة من الجنوب في أجوائها
0
أخبار دولية
16:22
مصادر لرويترز: مداد للطاقة السعودية توقع اتفاقية لشراء أصول لوك أويل الروسية الخاضعة للعقوبات
أخبار دولية
16:22
مصادر لرويترز: مداد للطاقة السعودية توقع اتفاقية لشراء أصول لوك أويل الروسية الخاضعة للعقوبات
0
آخر الأخبار
16:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
16:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:45
كوريا الشمالية تحذر من "رد رهيب" في حال تكرر توغل طائرات مسيرة من الجنوب في أجوائها
آخر الأخبار
16:45
كوريا الشمالية تحذر من "رد رهيب" في حال تكرر توغل طائرات مسيرة من الجنوب في أجوائها
0
آخر الأخبار
16:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
16:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل
0
آخر الأخبار
16:05
بيان إسرائيلي ردا على تعليقات ترامب: العفو عن نتنياهو قيد المراجعة وهرتسوج سينظر في الطلب دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية
آخر الأخبار
16:05
بيان إسرائيلي ردا على تعليقات ترامب: العفو عن نتنياهو قيد المراجعة وهرتسوج سينظر في الطلب دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية
0
آخر الأخبار
15:50
غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند مثلث الطيري في بنت جبيل
آخر الأخبار
15:50
غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند مثلث الطيري في بنت جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
0
أخبار دولية
16:52
كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لمنع انتهاك سيادتنا
أخبار دولية
16:52
كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لمنع انتهاك سيادتنا
0
آخر الأخبار
2025-12-08
الراعي: المفاوضات أولية ولا تعني اتفاقات ولن نقصي الحزب من ذلك فسيكون له دوره وصوته
آخر الأخبار
2025-12-08
الراعي: المفاوضات أولية ولا تعني اتفاقات ولن نقصي الحزب من ذلك فسيكون له دوره وصوته
0
فنّ
2025-09-15
ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي
فنّ
2025-09-15
ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
2
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
3
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
4
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
5
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
6
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
7
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
8
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More