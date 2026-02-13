الرئيس عون عرض مع رئيس مجموعة CMA CGM رودولف سعادة الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفرص الاستثمار فيه

الرئيس عون التقى رياشي موفداً من جعجع حيث عرض نتائج زيارة وفد القوات اللبنانية إلى دمشق ولقاءاته مع المسؤولين السوريين

مراسل أسوشيتد برس على إكس نقلا عن مصدر: أمريكا تحرك حاملة طائرات من منطقة الكاريبي إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر مع إيران