وزير المالية ياسين جابر: الاجواء ايجابية مع صندوق النقد ونناقش تعديل قانون الفجوة المالية وهذا القانون هو بداية تلزم بالبحث عن الحلول

وزير المالية ياسين جابر: الذهب ليس ملك الحكومة بل ملك مصرف لبنان ولا صلحية للحكومة باستخدامه ونحن نعمل على تحسين الموارد ونظام الضريبة

وزير الخارجية العراقي لرويترز: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق والعملية لا تزال جارية