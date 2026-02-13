الأخبار
وزير المالية ياسين جابر: الاجواء ايجابية مع صندوق النقد ونناقش تعديل قانون الفجوة المالية وهذا القانون هو بداية تلزم بالبحث عن الحلول

آخر الأخبار
2026-02-13 | 05:47
مشاهدات عالية
وزير المالية ياسين جابر: الاجواء ايجابية مع صندوق النقد ونناقش تعديل قانون الفجوة المالية وهذا القانون هو بداية تلزم بالبحث عن الحلول
وزير المالية ياسين جابر: الاجواء ايجابية مع صندوق النقد ونناقش تعديل قانون الفجوة المالية وهذا القانون هو بداية تلزم بالبحث عن الحلول

 
 
وزير المالية ياسين جابر: الذهب ليس ملك الحكومة بل ملك مصرف لبنان ولا صلحية للحكومة باستخدامه ونحن نعمل على تحسين الموارد ونظام الضريبة
وزير الخارجية العراقي لرويترز: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق والعملية لا تزال جارية
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
10:38

رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
10:33

الحريري يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

LBCI
عالم الطبخ
10:26

الرافيولي بالجبنة والبسكويت مع مربى الفراولة... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
منوعات
10:20

قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
10:33

الحريري يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

LBCI
عالم الطبخ
10:26

الرافيولي بالجبنة والبسكويت مع مربى الفراولة... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
منوعات
10:20

قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!

LBCI
آخر الأخبار
10:17

الرئيس جوزاف عون اطلع من الوزير عادل نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
08:50

الحجار وشحادة وقعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:44

كسوف شمسي يوم تحرّي هلال رمضان… هل تتأثر الرؤية؟

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
منوعات
10:20

قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
06:23

جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط

LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

الأكثر قراءة
LBCI
أخبار لبنان
06:17

بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه

LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
حال الطقس
05:17

ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

LBCI
اخبار البرامج
16:00

الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين

LBCI
أخبار لبنان
05:31

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

