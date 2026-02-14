رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: يجب "وقف إبادة" الشعب الفلسطيني

بدء التجمع الشعبي في ساحة الشهداء للمشاركة في الذكرى الـ21 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري

بدء التجمع الشعبي في ساحة الشهداء للمشاركة في الذكرى الـ21 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري

الجزيرة نقلا عن السلطة القضائية الإيرانية: قرار بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين الذين اعتقلوا خلال الأسابيع الأخيرة