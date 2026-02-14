الرئيس سعد الحريري يقرأ الفاتحة عند ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري

التالي

الرئيس سعد الحريري للمحتشدين في ساحة الشهداء: بعد 21 سنة "منكن قلال" وبعد كل الشائعات والتهويل والتلفيق "منكن قلال" و"تحت الشتي كمان" و"لن تكونوا إلا كتار لأنه نحن والحق أكثرية"