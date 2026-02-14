الرئيس سعد الحريري: تحية خاصة لطرابلس وأهلنا بطرابلس وكلنا مقصرون بحق طرابلس وكلنا مسؤولون عن مأساة التبانة

الرئيس سعد الحريري: بانتخابات وبلا انتخابات أنا وإياكم "عالحلوة والمرة" ولا شيء يفرقنا وبفضلكم، وبفضل وحدتنا لا شيء يستطيع أن يكسرنا

الرئيس سعد الحريري: نحن لا نشتري مواقف ولا مناصب لا بسوق السياسة ولا بسوق الحديد