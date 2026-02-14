أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو قال لترمب إن إبرام صفقة جيدة مستحيل وطهران لن تلتزم حتى لو وقعت على اتفاق

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال في سياق اللقاءات التي تم التوافق على مواصلتها

أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب أبلغ نتنياهو أنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران