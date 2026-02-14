الأخبار
أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو قال لترمب إن إبرام صفقة جيدة مستحيل وطهران لن تلتزم حتى لو وقعت على اتفاق

2026-02-14 | 15:03
مشاهدات عالية
أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو قال لترمب إن إبرام صفقة جيدة مستحيل وطهران لن تلتزم حتى لو وقعت على اتفاق
0min
أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو قال لترمب إن إبرام صفقة جيدة مستحيل وطهران لن تلتزم حتى لو وقعت على اتفاق

 
 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال في سياق اللقاءات التي تم التوافق على مواصلتها
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب أبلغ نتنياهو أنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
LBCI
أخبار دولية
16:43

أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين

LBCI
أخبار دولية
16:12

رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في ضم غرينلاند "لا تزال على حالها"

LBCI
أمن وقضاء
15:56

الجيش: استرداد مبلغ من المال بعد سلبه من أحد المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
15:53

الوكالة الوطنية: مسيرة تلقي متفجرات على منزل في ميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
15:53

الوكالة الوطنية: مسيرة تلقي متفجرات على منزل في ميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
آخر الأخبار
15:30

غارات جديدة على تلال الريحان في قضاء جزين

LBCI
آخر الأخبار
15:18

اكثر من غارة اسرائيلية على تلال اقليم التفاح وأخرى على أطراف حومين الفوقا وغارة على وادي برغز- حاصبيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

أسطول الصمود العالمي: عدة سفن تقترب من الأسطول... وقد تعترضه البحرية الإسرائيلية خلال ساعة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

خدمة الإسعاف الإسرائيلية: 15 إصابة في إطلاق نار في القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

سوريا تسلّم لبنان 17 مواطنا دخلوا المياه الإقليمية السورية بطريقة غير شرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

١٤ شباط ٢٠٢٦... ويبقى سعد الحريري الرقم الصعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:02

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
أخبار دولية
00:28

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
01:33

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

LBCI
خبر عاجل
09:26

وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها

LBCI
أخبار لبنان
03:17

ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط

