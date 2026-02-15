الأخبار
حكومة فنلندا: وزيرة الخارجية ستزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم وغدا

2026-02-15 | 02:33
حكومة فنلندا: وزيرة الخارجية ستزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم وغدا
حكومة فنلندا: وزيرة الخارجية ستزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم وغدا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

LBCI
آخر الأخبار
11:55

رويترز: نتنياهو يقول إنه يسعى لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال السنوات السبع المقبلة وأن "إسرائيل ستعتمد على نفسها"

LBCI
أخبار لبنان
11:46

الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"

LBCI
آخر الأخبار
11:43

نتنياهو: لم يعد في غزة سلاح ثقيل والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات

LBCI
آخر الأخبار
11:41

نتنياهو: طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من البلاد وبحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط

LBCI
آخر الأخبار
11:55

رويترز: نتنياهو يقول إنه يسعى لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال السنوات السبع المقبلة وأن "إسرائيل ستعتمد على نفسها"

LBCI
آخر الأخبار
11:43

نتنياهو: لم يعد في غزة سلاح ثقيل والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات

LBCI
آخر الأخبار
11:41

نتنياهو: طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من البلاد وبحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط

LBCI
آخر الأخبار
10:41

الخارجية الإيرانية: عراقجي سيلتقي في خلال زيارته وزيري خارجية سويسرا وعُمان ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

تدابير سير خلال تنفيذ أعمال تمديد قساطل مياه في محلة برج أبي حيدر – سليم سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
فنّ
12:00

بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

