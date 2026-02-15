ترامب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

ترامب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

روبيو: لن أتحدث عن ضربات ضد إيران لأن الرئيس ترمب قال إنه يفضل الدبلوماسية