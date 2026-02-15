الوكالة الوطنية: قصف مدفعي متقطع لمنطقة الشلالة عند أطراف عيترون تزامنا مع تمشيط باتجاه اطراف البلدة

الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية

ترامب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بإرسال آلاف الأفراد إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية في غزة