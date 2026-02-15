الخارجية الإيرانية: عراقجي سيلتقي في خلال زيارته وزيري خارجية سويسرا وعُمان ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التالي

نتنياهو: طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من البلاد وبحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط