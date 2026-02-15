نتنياهو: لم يعد في غزة سلاح ثقيل والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات

رويترز: نتنياهو يقول إنه يسعى لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال السنوات السبع المقبلة وأن "إسرائيل ستعتمد على نفسها"

نتنياهو: طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من البلاد وبحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط