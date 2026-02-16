الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
2026-02-16 | 03:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
تذكير
بتحويل
الطريق
البحرية
لتصبح
بيروت
بإتجاه
جونية
إعتبارا
الساعة
١١:٠٠
لغاية
الساعة
٢٣:٠٠
التالي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: حضرنا إلى جنيف بوفد كامل ويرافقنا خبراء في المجالين الاقتصادي والنووي
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تضع مخططا لتوسيع مساحة مدينة القدس إلى خارج حدود 1967
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
0
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
0
آخر الأخبار
07:16
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
07:16
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
0
أخبار دولية
07:15
59 قتيلا وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار جيزاني في مدغشقر
أخبار دولية
07:15
59 قتيلا وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار جيزاني في مدغشقر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:16
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
07:16
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
0
آخر الأخبار
07:14
الرئيس الألماني يلتقي بري في عين التينة
آخر الأخبار
07:14
الرئيس الألماني يلتقي بري في عين التينة
0
آخر الأخبار
06:22
المفوضية الأوروبية: مفوضة من الاتحاد الأوروبي ستسافر إلى واشنطن للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
آخر الأخبار
06:22
المفوضية الأوروبية: مفوضة من الاتحاد الأوروبي ستسافر إلى واشنطن للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
0
آخر الأخبار
06:21
وزير الخارجية الأميركي من بودابست: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
آخر الأخبار
06:21
وزير الخارجية الأميركي من بودابست: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
0
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
0
آخر الأخبار
05:37
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط جرافة في معروب ولا إصابات
آخر الأخبار
05:37
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط جرافة في معروب ولا إصابات
0
آخر الأخبار
05:32
الرئيس الألماني: أنا هنا لإعطاء إشارة بأن لدينا مصلحة بأن يكون هناك إستقرار معزز في المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فرصة والحكومة الإتحادية لطالما قالت إنها ضد احتلال دائم لأجزاء من لبنان
آخر الأخبار
05:32
الرئيس الألماني: أنا هنا لإعطاء إشارة بأن لدينا مصلحة بأن يكون هناك إستقرار معزز في المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فرصة والحكومة الإتحادية لطالما قالت إنها ضد احتلال دائم لأجزاء من لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
2
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
3
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
4
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
5
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
7
أخبار لبنان
11:46
الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"
أخبار لبنان
11:46
الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"
8
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More