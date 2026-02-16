الرئيس سعد الحريري استقبل سفير البرازيل تارسيزيو كوستا في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود وجرى عرض لآخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين

التالي

رويترز عن مسؤول: قوات كردية في سوريا تطلق 34 أستراليا من مخيم لاحتجاز عائلات عناصر مشتبه بانتمائهم للدولة الإسلامية في شمال سوريا وتقول إنهم سيُنقلون جوا إلى أستراليا من دمشق