الرئيس الألماني: الجميع يعرف أهمية الإصلاحات وأهمية اعادة وتعزيز ثقة المواطنين وأيضا ثقة الشركاء الدوليين وألمانيا كانت إحدى الجهات الكبرى الداعمة للبنان في التنمية والتعاون الإنمائي وسنبقى دائما الى جانبكم

الرئيس الألماني في مؤتمر صحفي مع الرئيس عون: تكلمنا عن دعم مؤسسات الدولة ولا سيما قوات الأمن في لبنان وألمانيا في السنوات الـ20 الأخيرة انخرطت بشكل قوي في قوات اليونيفيل

الرئيس الألماني في مؤتمر صحفي مع الرئيس عون: تكلمنا عن دعم مؤسسات الدولة ولا سيما قوات الأمن في لبنان وألمانيا في السنوات الـ20 الأخيرة انخرطت بشكل قوي في قوات اليونيفيل

الرئيس الألماني: هناك حراك سياسي كبير في كامل المنطقة وقد تم أخيرًا تحرير الرهائن من حماس وأظن أن لبنان وألمانيا في هذا الوضع غير المستقر يتشاركان مصلحة عليا والسلام والإستقرار هما ما يحتاج إليه لبنان للتهدئة الداخلية