الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن

الرئيس الألماني: أنا هنا لإعطاء إشارة بأن لدينا مصلحة بأن يكون هناك إستقرار معزز في المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فرصة والحكومة الإتحادية لطالما قالت إنها ضد احتلال دائم لأجزاء من لبنان

السابق