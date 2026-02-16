الرئيس عون أكّد للسيناتور الأميركية Elissa Slotkin من ولاية Michigan تصميم لبنان على المضي في نشر الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية ودعا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها وإعادة الأسرى

