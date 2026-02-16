الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الألماني يلتقي بري في عين التينة

آخر الأخبار
2026-02-16 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الألماني يلتقي بري في عين التينة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الألماني يلتقي بري في عين التينة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الألماني

يلتقي

التينة

LBCI التالي
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
المفوضية الأوروبية: مفوضة من الاتحاد الأوروبي ستسافر إلى واشنطن للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:46

وزير الخارجية الأميركي: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران

LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
أخبار لبنان
11:13

مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان" بتمويل ايطالي

LBCI
أخبار لبنان
11:11

الجيش تسلم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
آخر الأخبار
11:07

قائد الجيش انهى عرضه امام مجلس الوزراء

LBCI
عالم الطبخ
10:21

المقادم مع ورق العنب... تعلموا طريقة تحضير هذا الطبق الشهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:10

البساط خلال ورشة عمل في السرايا: الإصلاح لم يعد يقاس بإقرار القوانين بل بآليات التفعيل والتنفيذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:09

عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل

LBCI
موضة وجمال
09:58

في عمر 12 عامًا… ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست تطلق علامتها الخاصة للأزياء والمجوهرات

LBCI
منوعات
2026-02-14

من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
10:00

بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان

LBCI
آخر الأخبار
04:08

رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
أخبار لبنان
07:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
صحف اليوم
00:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
01:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 16-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More