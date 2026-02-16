أ.ف.ب: وزير الداخلية الفرنسي وصل الى العاصمة الجزائرية في زيارة تستمر حتى الثلاثاء

قاسم: صابرون حتى الان لان الدولة هي المسؤولة ورعايةً لمجتمعنا ووطننا في هذه المرحلة الحساسة

قاسم: كل الخذي والعار ان يدعو البعض الى الفتنة وقتال الجيش لشريحة من المقاومة لانه موعود بمكتسبات وجوائز