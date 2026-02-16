معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

التالي

النائب السابق فارس سعيد لـ "عشرين 30": منذ بدء الحرب واغتيال نصرالله كانت هناك فكرة في البلد بأن هناك طائفة مهزومة ومنكوبة وحزب مهزوم والآخرون منتصرون لكن مع انهيار المسرح السياسي حول حزب الله يبدو واضحًا أن الانهيار طال كل المسرح السياسي