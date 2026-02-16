مروان حمادة لـ"عشرين 30": يجب عقد جلسة لمجلس النواب لبحث قانون الانتخاب لأنه إذا جرت الانتخابات وعادت القوى نفسها فستؤثر على عمل الرئيس جوزاف عون في حصر السلاح وتطبيق اتفاق الطائف وتعديل قانون الانتخاب واستكمال مسار الإصلاح

روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت