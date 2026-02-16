روني شطح لـ"عشرين 30": لا أرى أي عرض لحل سوى الكلام وأخطأ نواف سلام بالضغط باتجاه مهلة زمنية لم يتمكن من الالتزام بها وهو يخسر معركة المسائل الكبرى والصغرى ويجب أن يكون هدفه إنهاء المسألة بأكملها

روني شطح لـ"عشرين 30": أعتقد أن المواقف التي اتخذها محمد شطح كانت خطيرة وكان يحاول إيجاد حلول طويلة الأمد تفيد لبنان وأعتقد أن طريقة تفكيره الاستراتيجية غائبة عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ولا أحد يجازف اليوم