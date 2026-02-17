أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: موقفنا رافض للتمديد غير التقني لكن لا يمكن الجزم فقد يحتاج الوضع إلى إجماع وطني

