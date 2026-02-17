جابر: نحاول إجراء عمل جدي لإخراج لبنان من الأزمة والحفرة الجالس فيها والعلاج بحاجة إلى سنوات

جابر: لم نزد على الديزل ولا على الغاز والبنزين سعره سابقًا كان حوالى 1.800.000 ليرة

جابر: هناك تنسيق دائم مع مصرف لبنان وأي خطأ قد يحدث "يخربط" الوضع وأنا أحاول وضع البلد على السكة "شو أنا عندي غرام مع صندوق النقد" والإصلاحات تجري على قدم وساق