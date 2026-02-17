الرئيس جوزاف عون استقبل وفداً من "منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني" ضمّ زكي طه وحاتم الخشن ومحمود قميحة وزهير هواري الذين قدّموا له كتاب "الرؤية الوطنية لأزمة البلد وهواجس اللبنانيين حول مستقبل وطننا في هذه اللحظة الدقيقة والخطيرة"

