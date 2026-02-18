التحكم المروري: تجمع لعدد من المحتجين على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال من دون اي قطع للطريق وحركة المرور كثيفة ودراجون من مفرزة سير بيروت الثالثة يعملون على تسهيل السير

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك