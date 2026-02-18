لجنة برلمانية تركية تنشر تفاصيل مسودة تقرير يتعلق بحلّ جماعة حزب العمال الكردستاني قبل عملية التصويت

الرئيس جوزاف عون عرض واقع البريد في لبنان مع وزير الاتصالات شارل الحاج والمدير العام للبريد محمد يوسف ورئيس "ليبان بوست" أندريه الرامي ونائب الرئيس شادي مغامس وتسلّم أول طابع تذكاري يحمل اسمه مع بداية ولايته الرئاسية

