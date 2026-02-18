لا تفوّتوا متابعة النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة أولى حلقات "أكرم من مين"... الليلة 8:30 مساءً عبر شاشة الـ LBCI

المتحدثة باسم البيت الأبيض: هناك العديد من الأسباب والحجج التي يمكن تقديمها لتبرير توجيه ضربة ضد إيران

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعتقد أنّ ترامب يميل إلى شن هجوم عسكري واسع النطاق على إيران التي لا تقبل المطالب الأميركية في المفاوضات